Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Светлана Немоляева сыграла в клипе группы «Ленинград» на песню «Дела»

Звезда фильмов «Служебный роман» (1997), «Гараж» (1979) и других советских кинохитов Светлана Немоляева снялась в видео коллектива «Ленинград». Об этом артистка рассказала сама на презентации клипов в поддержку нового альбома группы «Синяя богиня» в ГУМе. На мероприятии присутствовал корреспондент Звук Медиа.

Источник: Звук

Звезда фильмов «Служебный роман» (1997), «Гараж» (1979) и других советских кинохитов Светлана Немоляева снялась в видео коллектива «Ленинград». Об этом артистка рассказала сама на презентации клипов в поддержку нового альбома группы «Синяя богиня» в ГУМе. На мероприятии присутствовал корреспондент Звук Медиа.

Немоляева пояснила, что не была лично знакома с Сергеем Шнуровым. В ролик на трек «Дела» ее позвали через агента по инициативе самого музыканта. По словам актрисы, поначалу она не могла соотнести себя с таким проектом, но решила рискнуть. Сейчас Светлана Владимировна немного тревожится по поводу результата. Для нее это первый опыт съемок в клипе.

«Синяя богиня» стала второй пластинкой «Ленинграда» за месяц. Ранее команда выпустила совместный EP с певицей Инстасамкой «Бумеры и зумеры».