Актриса Светлана Немоляева сыграла в клипе группы «Ленинград» на песню «Дела»

Немоляева пояснила, что не была лично знакома с Сергеем Шнуровым. В ролик на трек «Дела» ее позвали через агента по инициативе самого музыканта. По словам актрисы, поначалу она не могла соотнести себя с таким проектом, но решила рискнуть. Сейчас Светлана Владимировна немного тревожится по поводу результата. Для нее это первый опыт съемок в клипе.