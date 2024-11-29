По мосту у Телецентра в Омске нельзя будет ездить ночью

В мэрии Омска сообщили о необходимости полного перекрытия моста у Телецентра. Мост, напомним, уже сегодня ночью начинают перекрывать в связи с капитальным его ремонтом. Ближайшие два года на объекте будут действовать ограничения для машин и полностью отменят движение троллейбусов.