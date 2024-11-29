По мосту у Телецентра в Омске нельзя будет ездить ночью

В мэрии Омска сообщили о необходимости полного перекрытия моста у Телецентра. Мост, напомним, уже сегодня ночью начинают перекрывать в связи с капитальным его ремонтом. Ближайшие два года на объекте будут действовать ограничения для машин и полностью отменят движение троллейбусов.
При ремонте контактной сети придётся закрыть для движения весь мост. В мэрии заверили, что эти работы будут вести ночами, а омичей уведомят о перекрытии заранее. Демонтаж контактной сети и навесного оборудования будут проводить на мосту в первую очередь.
Новую схему движения с учётом всех перекрытий и перераспределения потоков обещают нормализовать в течение десяти дней.
Уже сегодня ночью на мосту появятся технические средства для разделения строительной зоны и потока транспорта.
При движении со стороны улицы Заозерной транспорт будет направлен на мост по одной полосе, еще одна полоса в направлении Левобережья будет предусмотрена для транспорта с проспекта Мира.
На время первой части ремонта для автомобилей и пешеходов будет недоступна правая часть моста при движении с Левого берега. По самому мосту машины буду двигаться по двум полосам, автобусы — по одной.
Капремонт моста за 2,5 млрд рублей проводит компания «СтройТраст». Работы завершат в декабре 2026 года.