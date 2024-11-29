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Еще один участок бульвара Архитекторов откроют в субботу

Проезд транспорта временно разрешат на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября — Степанца.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу, 30 ноября, откроется еще один участок бульвара Архитекторов, сообщили в дептрансе.

Движение временно разрешат на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября — Степанца.

«Для проезда будут доступны по полосе в каждом из направлений, поворот с бульвара налево на ул. Степанца будет невозможен, а для регулировки транспортных потоков запустят в работу новый светофор», — отметили в дептрансе.

Ранее подрядчик установил более 40 опор для возобновления движения троллейбусов. Помимо этого, рабочие также смонтировали все необходимое навесное оборудование и протянули контактный провод.

Открыть бульвар Архитекторов планируют не позднее конца 2025 года.