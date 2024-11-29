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На Кубани выросло число женщин, рожающих после 40

На 14% выросло на Кубани число женщин, рожающих после 40.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани увеличилось число женщин, рожающих после 40. С 2021 года показатель вырос на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Количество абортов среди женщин в возрасте от 18 до 44 лет с начала 2024 года сократилось более чем на 300 случаев. При этом среди женщин в возрасте от 45 до 49 лет число прерываний беременности увеличилось на 20 случаев. У женщин старше 50 лет всего зарегистрировано три аборта, сообщает телеканал «Краснодар».

Для увеличения рождаемости в крае работают кабинеты медико-социальной помощи. В регионе проводят акции по профилактике абортов, «Школы материнства», существует проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Вместе с тем активно применяется метод ЭКО.

В медучреждениях Кубани работают 66 кабинетов медико-социальной помощи для беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. С будущими мамами работают психологи, соцработники, юристы и психотерапевты.

Более 12 тысяч женщин за пять лет прошли полный цикл ЭКО за счет средств ОМС. Благодаря процедуре родились более 6,7 тысячи детей. В их числе 671 двойня, 19 троен и одна четверня.