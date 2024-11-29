На Кубани выросло число женщин, рожающих после 40

Количество абортов среди женщин в возрасте от 18 до 44 лет с начала 2024 года сократилось более чем на 300 случаев. При этом среди женщин в возрасте от 45 до 49 лет число прерываний беременности увеличилось на 20 случаев. У женщин старше 50 лет всего зарегистрировано три аборта, сообщает телеканал «Краснодар».