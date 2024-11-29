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Сегодня в Казани использовали 545,2 тонны противогололедных материалов

Прилотковые части дорог и автобусные полосы очищают от снега с помощью КДМ и тракторных щеток.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сегодня в уборке дорог от снега задействовали 114 единиц спецтехники — они вышли на линию в 7:00. Для противогололедной обработки использовали 324 тонны песко-соляной смеси и 221,2 тонны реагента.

На данный момент прилотковые части дорог и автобусные полосы очищают от снега при помощи комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Для защиты проезжей части от образования гололеда производится обработка двухфазным реагентом.

390 дорожных рабочих и 60 единиц техники малой механизации очищают от снега тротуары и пешеходные зоны, а также обрабатывают их, чтобы не допустить образования наледи.

Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и безопасности пешеходов работу начали еще ночью. В это время суток было задействовано 34 единицы техники и использовано 46,6 тонны противогололедных материалов: 27 тонн песко-соляной смеси и 19,6 тонны реагента, сообщает комитет внешнего благоустройства.