В Ростовской области станет больше мероприятий для старшего поколения

Реализацию новых нацпроектов обсудили на расширенном заседании общественного совета партпроекта «Старшее поколение». Оно состоялось в обновленном составе при участии региональных координаторов и экспертов. Как отметила федеральный координатор Галина Карелова, целый комплекс мероприятий проходит в каждом регионе. Совместными усилиями удалось добиться отличных результатов.
В Ростовской области председателем общественного совета проекта является депутат донского ЗС Лидия Новосельцева. ФОТО: РРО Союз машиностроителей.
В Ростовской области председателем общественного совета проекта является депутат донского ЗС Лидия Новосельцева. Как она отметила на заседании, все наши достижения — результат слаженной работы партийных активистов, волонтеров, социальных служб и общественных организаций.
— Мы не просто создали условия для досуга и отдыха, но дали людям старшего поколения новые смыслы и возможности для самореализации, — подчеркнула парламентарий.
Особое внимание уделяется организации досуга людей «серебряного возраста». ФОТО: РРО Союз машиностроителей.
Отметим, на Дону регулярной основе проводятся множество мероприятий для повышения качества жизни людей «серебряного возраста».
Особое внимание уделяется организации их досуга. Регулярное посещение театров, концертов, музеев и выставок помогает расширить кругозор пожилых людей, создает возможности для общения и социализации, а также позитивно влияет на их психологическое состояние.
Общественный совет на заседании обсудил возможности для усиления поддержки старшего поколения. В частности, речь шла проведении совместных мероприятий в центрах общения Социального фонда.