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В Ростовской области станет больше мероприятий для старшего поколения

Донской парламентарий Лидия Новосельцева вошла в состав федерального совета проекта «Старшее поколение».

Источник: Комсомольская правда

Реализацию новых нацпроектов обсудили на расширенном заседании общественного совета партпроекта «Старшее поколение». Оно состоялось в обновленном составе при участии региональных координаторов и экспертов. Как отметила федеральный координатор Галина Карелова, целый комплекс мероприятий проходит в каждом регионе. Совместными усилиями удалось добиться отличных результатов.

В Ростовской области председателем общественного совета проекта является депутат донского ЗС Лидия Новосельцева. ФОТО: РРО Союз машиностроителей.

В Ростовской области председателем общественного совета проекта является депутат донского ЗС Лидия Новосельцева. Как она отметила на заседании, все наши достижения — результат слаженной работы партийных активистов, волонтеров, социальных служб и общественных организаций.

— Мы не просто создали условия для досуга и отдыха, но дали людям старшего поколения новые смыслы и возможности для самореализации, — подчеркнула парламентарий.

Особое внимание уделяется организации досуга людей «серебряного возраста». ФОТО: РРО Союз машиностроителей.

Отметим, на Дону регулярной основе проводятся множество мероприятий для повышения качества жизни людей «серебряного возраста».

Особое внимание уделяется организации их досуга. Регулярное посещение театров, концертов, музеев и выставок помогает расширить кругозор пожилых людей, создает возможности для общения и социализации, а также позитивно влияет на их психологическое состояние.

Общественный совет на заседании обсудил возможности для усиления поддержки старшего поколения. В частности, речь шла проведении совместных мероприятий в центрах общения Социального фонда.