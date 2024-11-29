Инвалид получила лекарства после вмешательства прокуратуры Новосибирска

В Новосибирске женщина-инвалид не могла получить рецепт на необходимое лекарство. Об это рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что терапевты не выдавали женщине, страдающей сахарным диабетом, рецепт на инсулин. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
По итогам проверки надзорного органа главврачу городской больницы № 7 было вынесено представление. Заведующую терапевтическим отделением привлекли к дисциплинарной ответственности.