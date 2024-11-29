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1 декабря ограничат движение на Восточном выезде из Уфы

Восточный выезд из Уфы перекроют на два часа.

Источник: Комсомольская правда

Восточный выезд из Уфы перекроют на два часа. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

На объекте будут монтировать весогабаритные рамки, и потому 1 декабря с 02:00 до 04:00 на направлении в сторону трассы М-5 «Урал» ограничат движение. Это будет сделано, чтобы обеспечить безопасность водителей.

Власти просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать грядущее ограничение при планировании своих поездок.

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