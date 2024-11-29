Рейды «Нетрезвый водитель» состоятся в Иркутске 30 ноября и 1 декабря

В Иркутске 30 ноября и 1 декабря 2024 пройдет рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
— С начала года 1564 водителя были отстранены от управления автотранспорта за езду в нетрезвом виде, около 1000 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на месте, 74 автолюбителя сели за руль «подшофе» повторно, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Участников движения, нарушающих закон, привлекут к ответственности и лишат водительских прав.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неизвестный сбил 16-летнего подростка в Усолье-Сибирском и скрылся с места аварии. Юноша пострадал, его отвезли в больницу. Тяжесть полученных травм еще неизвестна. Полиция ищет виновного и свидетелей произошедшего.