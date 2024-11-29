Рейды «Нетрезвый водитель» состоятся в Иркутске 30 ноября и 1 декабря

— С начала года 1564 водителя были отстранены от управления автотранспорта за езду в нетрезвом виде, около 1000 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на месте, 74 автолюбителя сели за руль «подшофе» повторно, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.