Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30 ноября — 1 декабря: Похолодание от −2 до +3 и пасмурное небо

В первый день зимы в регионе ждем облачную с прояснениями погоду и без осадков. Северо-восточный и восточный ветер сохранит свою прежнюю скорость — от 4 до 9 метров в секунду, днем местами по югу порывы составят до 12 метров в секунду. В ночные часы на термометрах можно будет увидеть от −4 до +1, а при прояснениях и до −7 градусов, в дневные часы — от −3 до +2, а по югу потеплеет до +4.