Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30 ноября — 1 декабря: Похолодание от −2 до +3 и пасмурное небо

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30 ноября — 1 декабря теплом жителей донской столицы не порадует. И в донской столице, и по всей Ростовской области столбик термометра будет плясать около нуля: от минусовых температур ночью до слабого плюса днем. Не обойдется и без скользких дорог и плохой видимости из-за тумана. Подробнее — в прогнозе от Ростгдирометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 30 ноября, будет облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 4 — 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −2 до 0, а днем от 0 до +2.
В воскресенье, 1 декабря, также ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Северо-восточный и восточный ветер разовьет небольшую скорость — до 4 — 9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −2 до 0, а в дневные часы воздух прогреется от +1 до +3 градусов.
В Ростовской области в последний день осени будет также облачно, возможны прояснения, а существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами осядет туман, вероятно появление гололеда и изморози, а дороги скует гололедица. Ветер северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2 градусов в зависимости от района, а при прояснениях понизится до −6, днем же будет от −2 до +3.
В первый день зимы в регионе ждем облачную с прояснениями погоду и без осадков. Северо-восточный и восточный ветер сохранит свою прежнюю скорость — от 4 до 9 метров в секунду, днем местами по югу порывы составят до 12 метров в секунду. В ночные часы на термометрах можно будет увидеть от −4 до +1, а при прояснениях и до −7 градусов, в дневные часы — от −3 до +2, а по югу потеплеет до +4.