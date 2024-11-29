В воронежских вузах откроют группы кратковременного пребывания детей

В 2025 году в вузах Воронежа могут открыться комнаты групп кратковременного пребывания детей или комнат матери и ребенка. Социальные сервисы будут предназначены для студенческих семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Воронежской области в пятницу, 29 ноября.
Вопрос обсуждался на совещании с представителями высших учебных заведений Воронежа, которое провела министр Ольга Сергеева. Группы или комнаты могут быть открыты в рамках нового национального проекта «Семья». Сейчас формируется список участников данной программы и определяется потребность воронежских вузов в создании сервисов.
Первая комната матери и ребенка открылась в Воронежском государственном техническом университете в 2022 году. Там студентки вуза и преподаватели могут оставить своих детей на два-четыре часа в день. С детьми будет заниматься тьютор.