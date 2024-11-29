В Ростовской области назначат выплаты пострадавшим после атаки БПЛА

В Ростовской области назначат выплаты пострадавшим после ночной атаки БПЛА. Об этом 29 ноября в Telegram сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты, — написал Юрий Слюсарь.
Напомним, в ночь на 29 ноября в Ростовской области уничтожили и подавили 30 БПЛА. После ликвидации обломки летательных аппаратов нанесли повреждения постройкам в населенных пунктах Каменского и Тарасовского районов.
По предварительным данным властей, в слободе Дячкино пострадали шесть домов и здание сельского клуба, в основном оказались разбиты окна. Также стекла потрескались в окнах шести квартир двухэтажного дома в поселке Молодежном. В хуторе Масаловка была повреждена кровля частного дома, в котором никто не проживает.