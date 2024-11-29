В Ростовской области назначат выплаты пострадавшим после атаки БПЛА

По предварительным данным властей, в слободе Дячкино пострадали шесть домов и здание сельского клуба, в основном оказались разбиты окна. Также стекла потрескались в окнах шести квартир двухэтажного дома в поселке Молодежном. В хуторе Масаловка была повреждена кровля частного дома, в котором никто не проживает.