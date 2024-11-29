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В Минэкологии Башкирии объяснили причины ухудшения качества воздуха

В Минэкологии Башкирии объяснили причины ухудшения качества воздуха. Официальная причина — безветренная погода.

По данным ведомства, в крупных промышленных городах республики -в Уфе, Стерлитамаке и Салавате — из-за слабого ветра идет накопление вредных веществ от предприятий и автотранспорта. Посты слежение за качеством воздуха фиксировали превышение допустимых примесей в 3−5 раз.

«С 26 ноября в этих городах действует второй режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 20−40%. К концу ноября характер погоды должен изменится, режим будет снят», — сообщил начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Минприроды и экологии РБ Рустам Каримов.

Отметим, что по данным общественного мониторинга качества воздуха в России, индекс загрязненности воздуха в городе Стерлитамак превышен в десятки раз. Жители города жалуются на головную боль, кашель и першение в горле, а также отравления.

экология