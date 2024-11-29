Ученые НГТУ получили две медали на Сеульской международной ярмарке изобретений

«Нижегородские политехники представили там свои разработки в области атомной энергетики и электроэнергетики и получили сразу две медали, а также специальные призы от Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности и от Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.