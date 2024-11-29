Ученые НГТУ получили две медали на Сеульской международной ярмарке изобретений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) на Сеульской международной ярмарке изобретений получили две медали, а также специальные призы от Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности, сообщили в Минобрнауки РФ.
«Нижегородские политехники представили там свои разработки в области атомной энергетики и электроэнергетики и получили сразу две медали, а также специальные призы от Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности и от Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.
Золотую медаль получила команда, которая разработала тиристорное вольтодобавочное устройство продольного регулирования напряжения. Оно позволяет повысить качество электрической энергии и надежность бесперебойности электроснабжения. Серебряной медали удостоилась разработка в области атомного машиностроения. Перемешивающее устройство ядерного энергетического реактора позволяет повысить теплотехническую надежность работы реакторной установки, данный элемент разрабатывался в интересах предприятий топливного дивизиона ГК «Росатом».
В 2024 году на выставке представлено более 500 участников — это производственные компании, различные университеты, научные организации. Посетили выставку общей сложностью более 30 тыс. человек.