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Ваня Дмитриенко и Ника Жукова представили клип на трек «Капельки на ресницах»

Поп-артист Ваня Дмитриенко и актриса, певица Ника Жукова выпустили совместную песню «Капельки на ресницах» и видео на нее. Композиция вошла в саундтрек ко второму сезону сериала «Плакса» (2023-…), где снялись исполнители. Премьера проекта состоится 9 декабря.

Источник: Звук

Поп-артист Ваня Дмитриенко и актриса, певица Ника Жукова выпустили совместную песню «Капельки на ресницах» и видео на нее. Композиция вошла в саундтрек ко второму сезону сериала «Плакса» (2023-…), где снялись исполнители. Премьера проекта состоится 9 декабря.

Ролик посвящен отношениям персонажей Ники и Вани в «Плаксе». Молодые люди сидят по своим квартирам и переписываются, посылая друг другу магические знаки внимания. Клип режиссера Алины Верипя был снят на смартфон Samsung Galaxy.

«Это не обычная песня — это воспоминания, чувства и эмоции, которые каждый из нас переживал хотя бы раз», — заметил отец Ники, лидер группы «Руки Вверх!» и продюсер сериала Сергей Жуков. Музыкант выступил соавтором сингла.

Ранее стало известно, что в продолжении «Плаксы» появятся рэпер Баста и коллектив «Три дня дождя».