Ваня Дмитриенко и Ника Жукова представили клип на трек «Капельки на ресницах»

«Это не обычная песня — это воспоминания, чувства и эмоции, которые каждый из нас переживал хотя бы раз», — заметил отец Ники, лидер группы «Руки Вверх!» и продюсер сериала Сергей Жуков. Музыкант выступил соавтором сингла.