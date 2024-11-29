«Наука» готовит к печати мемуары советского ученого-коррозиониста Акимова

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Издательство «Наука» готовит к выходу в свет мемуары основателя советской научной школы коррозионистов (специалистов по коррозии металлов и борьбе с ней) Георгия Акимова. Об этом сообщил на сессии IV Конгресса молодых ученых в Сириусе директор издательства «Наука» Николай Федосеенков.
Георгий Акимов (1901−1953), член-корреспондент Академии наук СССР, был одним из основателей ВИАМ (Всесоюзного НИИ авиационных материалов, ныне в составе НИЦ «Курчатовский институт»), директором Института физической химии и электрохимии АН СССР.
«Мы готовим книгу о большом советском ученом, лауреате трех Cталинских премий, две из которых он получил в войну и третью за атомный проект — основателе советской школы коррозии Георгии Владимировиче Акимове. Абсолютно случайно, недавно нашлись его записки, его мемуары, которые он написал в войну — об эвакуации в Казани, где он работал над бронезащитой самолета, за что получил потом Сталинскую премию. Это уникальные абсолютно записки, мемуары, которые никогда не издавались. И буквально через две недели они увидят свет», — рассказал Федосеенков.
Приветственное слово к читателям книги написал президент Российской академии наук Геннадий Красников, о чем с благодарностью сообщил Федосеенков.
Сессию вел руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе приняли участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В дни КМУ здесь также состоялись форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.