«Наука» готовит к печати мемуары советского ученого-коррозиониста Акимова

«Мы готовим книгу о большом советском ученом, лауреате трех Cталинских премий, две из которых он получил в войну и третью за атомный проект — основателе советской школы коррозии Георгии Владимировиче Акимове. Абсолютно случайно, недавно нашлись его записки, его мемуары, которые он написал в войну — об эвакуации в Казани, где он работал над бронезащитой самолета, за что получил потом Сталинскую премию. Это уникальные абсолютно записки, мемуары, которые никогда не издавались. И буквально через две недели они увидят свет», — рассказал Федосеенков.