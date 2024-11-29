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75-летнюю жительницу села Иглино нашли мертвой

В Башкирии пропавшую пенсионерку обнаружили мертвой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, пропавшую 75-летнюю жительницу башкирского села Иглино обнаружили мертвой. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала вчера. В объявлении о пропаже утверждалось, что она нуждалась в медицинской помощи. К сожалению, сегодня днем волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропала пенсионерка три дня назад и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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