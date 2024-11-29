Врио главы Ростовской области возложил цветы к памятнику павшим воинам в Ростове

Сегодня, 29 ноября, в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону возложили цветы к памятнику мемориального комплекса «Павшим воинам». В этой церемонии принял участие врио губернатора Юрий Слюсарь.
В возложении цветов также участвовали представители правительства, Заксобрания Дона, полпреда президента России в ЮФО, администрации Ростова-на-Дону, городского и областного отделения совета ветеранов.
В этом году в Ростовской области отмечают 83-ю годовщину первого освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, война пришла в Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 года. Первая оккупация продлилась в течение недели.
Добавим, донская столица была награждена орденом Отечественной войны I степени, а 5 мая 2008 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город воинской славы».