«Молилась, пока сын две недели был в коме»: школьник чудом выжил, попав под колеса трехтонного грузовика

— Сын провел две недели в коме. Все это время я молилась и заказывала сорокоусты за его здравие в церкви. Я так боялась его потерять, — вспоминает Юлия. — И чудо произошло! Однажды пришла к нему в реанимацию и вижу: у него приоткрыты глаза. Врачи сказали, что он пришел в себя, все слышит и реагирует на окружающую действительность. Я начала разговаривать с ним, вспоминать какие-то хорошие моменты из нашей жизни, объяснила, что мы находимся в больнице и что все будет хорошо. Сказала, что люблю его. А у него рука одна была сломана и находилась в гипсе. Так он подставил вторую руку и показал мне «сердечко». Это было очень трогательно!