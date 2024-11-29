«Молилась, пока сын две недели был в коме»: школьник чудом выжил, попав под колеса трехтонного грузовика

12 сентября этого года в Иркутской области водитель грузовой машины Isuzu, передвигаясь по одной из улиц города, наехал на 12-летнего мальчика. Удар большегруза пришелся школьнику по левой стороне тела. С многочисленными травмами подростка доставили в реанимацию, а через несколько дней бортом санавиации перевезли в Иркутск. Он провел две недели в коме, перенес несколько операций, и чуть не потерял зрение. Благодаря действиям врачей и молитвам мамы мальчика, которая все эти дни не отходила от его кровати, он остался жив и уже готовится вернуться к обычной жизни. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Провел две недели в коме.
События того дня, мама Федора*, 33-летняя жительница Иркутской области Юлия Иванова* все еще вспоминает с ужасом. Она работает в доме-интернате для престарелых людей и инвалидов, самостоятельно воспитывает двоих сыновей-двойняшек, которые учатся в пятом классе. Вечером, 12 сентября женщина находилась на дачном участке и уже собиралась возвращаться домой, как ей неожиданно позвонил друг ее детей.
«Федя попал под машину! Его задавил грузовик!» — сообщил мальчишка.
Сибирячка тут же бросилась в больницу, куда отвезли сына. И уже там узнала о подробностях трагедии.
— Сыновьям позвонил друг и попросил помочь починить цепь на велосипеде. Они встретились с ним и двинулись в сторону гаража. Шли вдоль проезжей части, поскольку в этом месте нет пешеходного перехода. И в это время по дороге ехал трехтонный грузовик. В какой-то момент Федор споткнулся и упал на дорогу. Это видно по съемкам камеры видеонаблюдения. И попал прямо под колеса грузовика. Его брат и друг не пострадали.
Федор находился в реанимации, был в очень тяжелом состоянии. На четвертый день врачи приняли решение отправить мальчика бортом санавиации в Ивано-Матренинскую больницу Иркутска.
— Сын провел две недели в коме. Все это время я молилась и заказывала сорокоусты за его здравие в церкви. Я так боялась его потерять, — вспоминает Юлия. — И чудо произошло! Однажды пришла к нему в реанимацию и вижу: у него приоткрыты глаза. Врачи сказали, что он пришел в себя, все слышит и реагирует на окружающую действительность. Я начала разговаривать с ним, вспоминать какие-то хорошие моменты из нашей жизни, объяснила, что мы находимся в больнице и что все будет хорошо. Сказала, что люблю его. А у него рука одна была сломана и находилась в гипсе. Так он подставил вторую руку и показал мне «сердечко». Это было очень трогательно!
Мечтает скорее вернуться в школу.
Почти за три месяца, что Федор провел в больнице, он пережил пять операций: ему вставляли пластины, трахеостому и гастрострому. Юлия рассказывает, что заново учила сына сидеть, подниматься на ноги и ходить. Кроме того, врачи диагностировали кровоизлияние в полости правого глаза и отслойку сетчатки. Из-за этого Федор практически ничего не видел. Но к счастью, врачам удалось сохранить зрение. Через три месяца предстоит еще одна плановая операция на глаза.
— Я очень благодарна врачам за их старания и работу! Они просто собрали сына заново по кусочкам. Этот период дался нашей семье не просто. Я до сих пор не могу спать по ночам, постоянно вскакиваю, бегу к нему, проверяю все ли в порядке. Все эти три месяца держалась только благодаря цели: поставить сына на ноги и вернуть его к привычной жизни. Брат Феди также очень сильно переживал за него, ездил со мной в реанимацию, часто плакал и плохо спал. У них особая связь между собой, и более-менее он успокоился только тогда, когда Федор поздоровался с ним своим обычным голосом.
Мальчика выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и уже на днях вместе с мамой вернется в родной город. Он мечтает скорее встретиться с братом и приступить к школьным занятиям.
— До конца учебного года сын будет находиться на домашнем обучении, будем догонять пропущенную программу с репетиторами. Также нам предстоит комиссия, которая оценит степень тяжести повреждений здоровью, будет оформлена инвалидность. Но на какой срок — неизвестно.
Также Юлия ждет результатов проверки, которую проводят правоохранители.
— После случившегося водитель грузовика даже не вызвал скорую для ребенка. Это уже делали очевидцы. Он осматривал автомобиль и звонил в ГАИ. Я даже не знаю кто именно находился за рулем. За эти три месяца водитель не интересовался здоровьем сына, ничем нам не помогал…
*имена изменены.
ОФИЦИАЛЬНО.
Материалы проверки направлены в ГУ МВД по Иркутской области. Степень вины водителя будет определена после проведения автоэкспертизы, следственных действий и оценки степени тяжести нанесенного вреда здоровью потерпевшему, — рассказали в ведомстве.