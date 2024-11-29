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Главные новости недели с 25 по 29 ноября 2024 года

Итоги недели с 25 по 29 ноября 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 25 по 29 ноября 2024 года.

Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Путин на заседании ОДКБ заявил, что Россия ответит на удары Украины западным оружием. Генштаб и МО подбирают цели для поражения на территории Украины. По словам президента, серийное производство «Орешника» уже началось.

В ЦБ заявили о наличии «арсенала» для стабилизации рубля

ЦБ сохранит политику плавающего курса, но готов вмешаться при угрозах стабильности, заявил зампред Филипп Габуния. Он отметил, что текущая волатильность вызвана санкциями, и принятые меры уже стабилизируют ситуацию.

МИД сообщил о готовности к рекордному обмену пленными с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Россия готова обменять 630 украинских военнопленных на паритетных условиях, заявила Мария Захарова. Она отметила, что выбор российских пленных остаётся за Киевом.

Боевики начали масштабное наступление в Сирии

Источник: Sputnik / Мохамад Маруф

Власти Дамаска сообщили о масштабном наступлении боевиков, правительственные войска оказывают сопротивление. Повстанцы нарушили соглашение о деэскалации и начали наступление под Алеппо и Идлибом.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня с 27 ноября. Байден отметил, что соглашение предусматривает постоянное перемирие и возвращение мирных жителей.

ОАК назвала причину пожара Superjet в Турции

Источник: AVIAINCIDENT

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся из-за удара о полосу при посадке в плохую погоду. Отказов систем не зафиксировано. ОАК заявила о высоком уровне безопасности полетов парка самолетов SSJ-100, с регулярностью вылетов на уровне 97−98%.