Главные новости недели с 25 по 29 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 25 по 29 ноября 2024 года.
Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве
В ЦБ заявили о наличии «арсенала» для стабилизации рубля
ЦБ сохранит политику плавающего курса, но готов вмешаться при угрозах стабильности, заявил зампред Филипп Габуния. Он отметил, что текущая волатильность вызвана санкциями, и принятые меры уже стабилизируют ситуацию.
МИД сообщил о готовности к рекордному обмену пленными с Украиной
Россия готова обменять 630 украинских военнопленных на паритетных условиях, заявила Мария Захарова. Она отметила, что выбор российских пленных остаётся за Киевом.
Боевики начали масштабное наступление в Сирии
Власти Дамаска сообщили о масштабном наступлении боевиков, правительственные войска оказывают сопротивление. Повстанцы нарушили соглашение о деэскалации и начали наступление под Алеппо и Идлибом.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу
Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня с 27 ноября. Байден отметил, что соглашение предусматривает постоянное перемирие и возвращение мирных жителей.