Гид по постклассике: что это такое и с чего начать слушать

Классическая музыка сделала удивительный переход в эпоху новых технологий и медиапотребления. Вдохновляясь идеями авангарда, используя мощь компьютеров и многовековые традиции обращения с музыкой, в 21-м веке возникла её новая волна — постклассика. Что это такое и с чего начать знакомство — в нашем путеводителе.
Как классическая музыка нашла себя в 21-м веке.
Классика часто воспринимается как нечто устоявшееся и с неизменными канонами, где развитие если и есть, то заметное только ценителям и профессионалам. Однако классическая и академическая музыка не закончилась на Чайковском или Шёнеберге. Музыкальный критик Алекс Росс, описывая историю классической музыки 20-го века, подобрал очень точное определение — «Дальше — шум». Он даже назвал так свою книгу, но не одним шумом ограничивалось это направление.
Классическая музыка, точно так же как и любая другая, всё это время искала вдохновение в окружающей среде, новых технологиях и жанрах. У современной академической музыки пока ещё даже нет единого устоявшегося термина. Одни называют её неоклассикой, другие — эмбиентной классикой, кто-то — постклассикой.
Под постклассикой обычно понимают крайне широкий диапазон музыки, которую так или иначе можно вписать в более широкую семью классики. Особенно весь пласт, который возник во второй половине 20-го века, особенно ближе к его концу. Здесь активно практикуются жанровые смешения, подходы и приёмы — это могут быть и джаз, и рок, и электроника, и даже фолк.
Многие современные композиторы стараются выходить за аккуратно очерченные жанровые рамки. При работе над своими произведениями они легко используют техники из инструментария экспериментаторов. Если авангардисты стремились исследовать возможности звука и техники, то постклассицисты делают ставку на эмоции и атмосферу. Возможно, именно поэтому в последние годы жанр довольно быстро завоевал популярность и вышел далеко за стены консерваторий и строгих концертных залов.
Людовико Энауди.
Sergione Infuso — Corbis/Getty Images.
Многие из сегодняшних звёзд постклассики имеют за плечами солидный опыт работы над фильмами. Поэтому в их творчестве можно услышать характерные сюжетные ходы, а воображение при прослушивании рисует едва ли не кинематографические ландшафты. Людовико Эйнауди, Макс Рихтер и Олафур Арнальдс — три примера постклассических композиторов, способных сочинять такие звуки, которые бы в вашей голове превращались в целый фильм.
Как метко заметил в интервью Esquire эстонский композитор Кристиан Ярви: «Роль постклассики заключается в том, чтобы свободно и без суждений об “элитарности и массовости” создавать удивительные звуки, которые помогли бы слушателю соединиться со своим внутренним миром. В том, чтобы показать всеобъемлющую музыкальную картину общества и бесконечной красоты, которая есть в каждом моменте».
Главные альбомы постклассики.
В обилии релизов, лейблов и композиторов легко запутаться. Для тех, кому хочется открыть для себя эмоциональный мир постклассики, мы собрали свыше десяти альбомов, которые покажут всю широту этого стиля с размытыми границами.
Max Richter — Voices.
Макс Рихтер — один из лидеров постклассики. Им он стал считаться после того, как в 2004 году выпустил альбом The Blue Books. Многие критики признают его поворотным в истории жанра. Voices — это звуковое путешествие по Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Отрывки из неё начитываются поверх эмбиентной музыки для струнных и фортепиано. Своеобразный оркестр Рихтера акцентирует внимание на нижнем регистре струнных для достижения более резонирующего баса.
Luke Howard — The Sand that Ate the Sea.
Австралийский композитор Люк Ховард предается размышлениям о хрупкой экосистеме своей родной страны и том ущербе, который уже нанесло окружающему ландшафту изменение климата. Звучание альбома заметно печальное. Ховард изобретательно использует музыкальные текстуры, чтобы создать ощущения клаустрофобии и головокружения.
Alexis Ffrench — Truth Alexis Ffrench.
Kevin Winter/Getty Images.
Критиков и слушателей Алексис Ффренч подкупает старомодным ощущением романтики и работой с мелодиями. Глубину и широту таланта он смог продемонстрировать в своей большой работе Truth, вышедшей в 2022 году. В ней хорошо заметен его талант мелодиста. Он с большим успехом мог быть найти себя в поп-музыке, но Ффренчу комфортно сочинять уютные и тёплые произведения.
Max Cooper, Bruce Brubaker — Glassforms.
Технологии и творчество часто идут рука об руку. Пианист Брюс Брубейкер играет произведения знаменитого композитора Филипа Гласса, а в это время электронщик Макс Купер берёт «данные» его игры и разбавляет их завораживающими спецэффектами. В итоге получается музыка вне времени и пространства. Потому что Гласс — большой мастер, а дуэт Брубейкера и Купера прекрасно исполняет свою задумку.
Erland Cooper — Folded Landscapes Erland Cooper.
Mike Lewis Photography/Getty Images.
Отличный пример человека, который не разменивается на полумеры. Если уж он что-то делает, то старается изо всех сил. Например, одна из последних его работ, Folded Landscapes, была записана с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Вся музыка в альбоме была записана в условиях экстремальных температур. Это обезоруживающе красивое признание в любви к планете. Великолепные струнные дополняют поэтические вставки, полевые записи лесного пожара и трескающегося льда. Альбом звучит настолько величественно и эмоционально, что временами захватывает дух.
Sebastian Mullaert and the Tonhalle Orchester Zürich — Natthall.
Tonhalle в Цюрихе — это не только концертная площадка, но и довольно известный клуб с полноценными техно-вечеринками. Идея соединить всё вместе лежала на поверхности. Известный шведский диджей и музыкант Себастьян Мулларт, кому-то знакомый по проекту Minilogue, давно уже тяготеет к классической музыке и пространственному эмбиенту. В этой совместной работе с оркестром швейцарской площадки затрагиваются вопросы хрупкости и красоты природы. В итоге слушатель получает часовое удовольствие от рукотворной атмосферы, которая создаётся прямо у него на глазах.
Craig Armstrong — Nocturnes Craig Armstrong.
Yui Mok — PA Images/Getty Images.
Ночь привлекала и вдохновляла композиторов во все времена. Не важно, будь то «Ноктюрны» Шопена или Sleep Макса Рихтера. Во времена ковидных ограничений в 2020 году для Крэйга Армстронга ночь стала единственным временем, когда он мог работать. Именно в этот период и были записаны все 14 ноктюрнов, вошедших в этот альбом. Главная их цель — утешение. Не только композитора, но и слушателя.
Chad Lawson — You Finally Knew.
Ещё один американский пианист и композитор искал в Шопене источник вдохновения. Здесь правят бал саморефлексия, невинность и простота. Альбом стоит рекомендовать для прослушивания долгими тёмными зимними вечерами. Лоусон — большой мастак по части выражения глубоких эмоций тонкими средствами.
Redi Hasa — The Stolen Cello Redi Hasa.
Sergione Infuso — Corbis/Getty Images.
Альбом неслучайно называется «Украденная виолончель». Именно этот инструмент успел взять с собой Реди Хаса, когда бежал из охваченной войной родной Албании в 1990 году. Хаса давно уже сотрудничает с Людовико Эйнауди и мастерски использует многодорожечную запись для создания многослойных звуковых гобеленов. Послушайте, например, Little Street Football Made of Socks — пронзительный взгляд на детство композитора, блестяще придуманный и исполненный.
Ludovico Einaudi — Underwater.
Одно из светил в области постклассики, обладатель внушительной дискографии. Underwater 2022 года стал его первым сольным фортепианным альбомом за последние 20 лет. Как и в случае с Крэйгом Армстронгом, эта работа родилась из ковидных ограничений, поэтому и соавторов у Эйнауди здесь не было. Альбом получился филигранным и компактным, в нём совершенно не ощущаются давление и суматоха внешнего мира.
Stephan Moccio — Tales of Solace Stephan Moccio.
Noam Galai/Getty Images.
Стефан Моччио прежде всего известен как автор поп-песен, которые он сочинял для исполнителей уровня Селин Дион и Аврил Лавин. Имея за плечами классическое музыкальное образование, канадский композитор записал серию рефлексивных фортепианных миниатюр, сыгранных им на раздолбанном пианино Yamaha. Пусть альбом не создавался под влиянием пандемии, но вышел как раз в тот момент, когда потребность в душевном спокойствии была важнее всего.
Meredi — Stardust.
Дебютный альбом наполовину армянки, наполовину американки Ины Мереди Аракелян представляет собой сборник атмосферных фортепианных пьес, исполненных и записанных в очень интимной манере. В её музыке ключевая роль отведена импровизации, которая по большей части идёт от сердца. Особо стоит отметить работу Circles in the Sky.
Ryuichi Sakamoto — 12 Ryuichi Sakamoto.
David Coll/Getty Images.
У великого японского композитора, музыканта и продюсера гигантская дискография, к которой сложно подступиться. Рекомендуем начинать с конца, с альбома «12», вышедшего незадолго до смерти композитора в 2023 году. Лёгкие и лаконичные миниатюры, закодированные числовой последовательностью, то есть датой их создания, поражают своей чистотой, словно лесной ручей. Некоторые критики находят в этой музыке параллели с живописью Ротко или Ива Кляйна, минимализмом Мортона Фельдмана или Джона Кейджа и даже интересной трактовкой липучего поп-минимализма.
Мы надеемся, что эта статья станет для вас начальной точкой знакомства с этой удивительной музыкальной вселенной.