Гид по постклассике: что это такое и с чего начать слушать

Ночь привлекала и вдохновляла композиторов во все времена. Не важно, будь то «Ноктюрны» Шопена или Sleep Макса Рихтера. Во времена ковидных ограничений в 2020 году для Крэйга Армстронга ночь стала единственным временем, когда он мог работать. Именно в этот период и были записаны все 14 ноктюрнов, вошедших в этот альбом. Главная их цель — утешение. Не только композитора, но и слушателя.