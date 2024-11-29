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Ростов сковали пробки вечером 29 ноября

Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили горожане вечером 29 ноября.

Согласно данным «Яндекс Карт», заторы образовались буквально в каждом районе донской столицы. Так, затруднено движение на Ворошиловском проспекте — многокилометровая пробка тянется с моста до пересечении с улицей Текучева. Стоит и Красноармейская улица, автомобили буквально не двигаются с места. С трудом едет транспорт и на улицах Максима Горького, Большой Садовой и Зоологической.

Затруднено движение и в районе главного автовокзала. Также пробки есть на улице Оганова, Вавилова и проспекте Ленина.