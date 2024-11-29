Ростов сковали пробки вечером 29 ноября

Согласно данным «Яндекс Карт», заторы образовались буквально в каждом районе донской столицы. Так, затруднено движение на Ворошиловском проспекте — многокилометровая пробка тянется с моста до пересечении с улицей Текучева. Стоит и Красноармейская улица, автомобили буквально не двигаются с места. С трудом едет транспорт и на улицах Максима Горького, Большой Садовой и Зоологической.