Белорусы перекладывают валютные сбережения в рубли

Кроме того, в октябре белорусы купили в общей сложности 624,9 млн долларов США, а продали — 913 млн. Это чуть меньше, чем в сентябре (591,1 млн и 981,5 млн долларов США соответственно), но больше чем в начале года. В целом такая тенденция наблюдается с начала 2023 года, тогда как еще в декабре 2022 года сумма покупки валюты фактически равнялась сумме продажи.