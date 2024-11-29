Белорусы перекладывают валютные сбережения в рубли. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Так согласно статистическому бюллетеню, опубликованному 29.11, срочные депозиты населения на начало ноября 2024 года достигли 10, 361 млрд рублей. Тогда как на 1 января сего года они составляли всего 8, 010 млрд рублей. А еще годом ранее — на 1 января 2023 -го — 6,375 млрд рублей.
Количество депозитов в иностранной валюте наоборот снизилось: если на 1 января 2024 года общая сумма вкладов белорусов в долларах и евро в пересчете на белрубли составляла 9,437 млрд, то к началу ноября всего 8,360 млрд.
Кроме того, в октябре белорусы купили в общей сложности 624,9 млн долларов США, а продали — 913 млн. Это чуть меньше, чем в сентябре (591,1 млн и 981,5 млн долларов США соответственно), но больше чем в начале года. В целом такая тенденция наблюдается с начала 2023 года, тогда как еще в декабре 2022 года сумма покупки валюты фактически равнялась сумме продажи.