Студенты создали первую в РФ бесплатную платформу для проведения ML-хакатонов

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на платформе уже зарегистрировалось 62 российские компании, создано более 3 тыс. решений, запущено сотрудничество с университетами. Команда планирует дальнейшее развитие платформы, в следующей версии будет внедрение личных кабинетов для компаний, чтобы они могли полностью автономно организовывать хакатоны, публиковать статьи и делиться новостями от лица своей организации. По оценкам основателей количество потенциальных пользователей может достичь 100 тыс. человек.