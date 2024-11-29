Студенты создали первую в РФ бесплатную платформу для проведения ML-хакатонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Студенты университета ИТМО разработали первую в России бесплатную платформу для проведения ML-хакатонов — соревнований, где участники решают задачи бизнеса с помощью методов машинного обучения. Платформа облегчит компаниям поиск перспективных сотрудников в сфере IT, сообщили ТАСС в пресс-службе совместной магистратуры ИТМО и компании Napoleon IT — AI Talent Hub.
«Data Secrets — первая в России платформа, предлагающая компаниям возможность на некоммерческой основе доступно и удобно организовать хакатон для дата-сайентистов и ML-инженеров, предоставляя весь необходимый функционал: от регистрации участников и загрузки решений до автоматического подсчета результатов и формирования лидербордов. Это русскоязычная альтернатива мировому лидеру — платформе Kaggle», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экосистема платформы включает сайт, телеграм-каналы, мультиплатформенный контент-бренд и инструменты для поиска работы в ML (машинное обучение). Ее цель — популяризация машинного обучения и развитие русскоязычного ML-сообщества, создание возможностей для обучения, общения и профессионального роста специалистов, а также помощь компаниям в интеграции инновационных ИИ-решений в бизнес.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день на платформе уже зарегистрировалось 62 российские компании, создано более 3 тыс. решений, запущено сотрудничество с университетами. Команда планирует дальнейшее развитие платформы, в следующей версии будет внедрение личных кабинетов для компаний, чтобы они могли полностью автономно организовывать хакатоны, публиковать статьи и делиться новостями от лица своей организации. По оценкам основателей количество потенциальных пользователей может достичь 100 тыс. человек.