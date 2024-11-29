LL Cool J назвал себя «самым важным рэпером в истории»

В подкасте Le Code исполнитель выразил надежду, что однажды люди увидят его как первопроходца, использующего образы драгоценностей, льда и шампанского. Также LL Cool J отметил, что сделал популярными любовные песни в хип-хопе и раскрутил стиль рэпера — плохого парня, бунтаря. Кроме того, артист вспомнил, как стал первым музыкантом на лейбле Рика Рубина Def Jam, сделал культовыми головные уборы от фирмы Kangol и продвинул на рынке бренд уличной одежды FUBU.