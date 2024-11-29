LL Cool J назвал себя «самым важным рэпером в истории»

Хип-хоп-музыкант LL Cool J заявил, что он самый важный рэпер, который когда-либо существовал. По мнению артиста, именно он ввел в моду вещи, популярные в жанре сегодня.
В подкасте Le Code исполнитель выразил надежду, что однажды люди увидят его как первопроходца, использующего образы драгоценностей, льда и шампанского. Также LL Cool J отметил, что сделал популярными любовные песни в хип-хопе и раскрутил стиль рэпера — плохого парня, бунтаря. Кроме того, артист вспомнил, как стал первым музыкантом на лейбле Рика Рубина Def Jam, сделал культовыми головные уборы от фирмы Kangol и продвинул на рынке бренд уличной одежды FUBU.
LL Cool J обладатель премии «Грэмми» за синглы Mama Said Knock You Out (1991) и Hey Lover (1995). На счету легенды 14 лонгплеев. Последний из них, The FORCE, вышел в сентябре этого года, став первым релизом исполнителя за 11 лет.