История позднесоветского и российского общества в культовых песнях того времени

Егор Летов объяснял форму своего, пожалуй, главного шлягера как «поток сознания советского, спившегося, усталого человека» во время просмотра программы центрального телевидения. И всё же политические смыслы и приметы времени в этом глубоко ироническом произведении трудно не найти: «А перестройка всё идёт и идёт по плану», «На фуражке на моей — серп и молот и звезда», упоминание популярного журнала «Корея» о КНДР и «мечты» о коммунизме. Кажется, человек, никогда не слышавший об СССР, прочитав лирику песни, мог бы посчитать Советский Союз сказочной утопией либо в ужасе навсегда вытеснить его из памяти.