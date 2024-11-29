Заключительные серии «Молота ведьм» выйдут в Okko и Start 30 ноября

Люся Чеботина известна плюс-минус каждому в России по мегахиту «Солнце Монако», но, вообще говоря, активно строит и актерскую карьеру. На ее счету к 27 годам более десятка ролей (в том числе и в «Холопе») — правда, до «Молота ведьм» у певицы были в основном совсем уж скромные камео. В проекте Евгения Бедарева Чеботина получила куда больше экранного времени, воплотив молодую блогершу из деревни, которая не оставляет попыток прославиться на всю страну. И, по признанию самой поп-звезды, прочувствовала на себе всю сложность актерского труда — из-за плотного графика и натуральных съемок Люся почти не спала. О чем, впрочем, не жалеет, потому что осталась от шоу в восторге.