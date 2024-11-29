«По воле сердца и совести»: В Ростове наградили детей-героев

В Ростове-на-Дону в историческом мультимедийном комплексе «Россия-Моя история» в пятницу, 29 ноября, чествовали детей-героев. В этом году девять юных дончан получили памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество». Заслуженные награды и подарки им вручили первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, Председатель Донского парламента Александр Ищенко и заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Мордвиненко.
Спикер Заксобрания Ростовской области поблагодарил юных героев и их родителей. Фото: пресс-слжуба ЗС РО.
«ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ СВОИМИ ГЕРОЯМИ».
— Наши ребята проявили самоотверженность, силу, волю, характер, не испугались и пришли на помощь. Эти качества характеризует всех дончан, ведь Донская земля всегда славилась своими героями, — отметил Андрей Яцкин.
Врио Губернатора Юрий Слюсарь в свою очередь подчеркнул, что каждый из детей, оказавшись в той ситуации, мог принять другое решение — не подать руку, не потушить пожар, не прийти на помощь.
— Вы поступили иначе. Благодаря вам были спасены жизни, сохранено имущество, важные объекты и природа. Я благодарен родителям, наставникам и учителям за то, что у вас такие замечательные дети.
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ.
— Хорошо помню, что в юные школьные годы нас воспитывали на примерах пионеров-героев. Мы все знали эти имена — Вали Котика, Зины Портновой, Вити Черевичкина… А в наши дни есть заложенная Валентиной Ивановной Матвиенко традиция — ежегодно чествовать современных детей-героев, проявивших отвагу в экстремальных ситуациях, — сказал спикер Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Всем героям — от 9 до 16 лет. Несмотря на возраст, они проявили смелость и решительность в экстремальных ситуациях, оказали помощь и спасли людей.
Так, семеро школьников из Шахт кинулись на борьбу с ландшафтным пожаром. 13-летняя девочка из Егорлыкского района не растерялась, когда дом охватило пламя. Она вывела из него младшего брата и вызвала экстренные службы. 15-летний подросток из Батайска спас избитого мужчину от верной гибели.
Все ребята проявили большую отвагу, спасая жизни. Фото: пресс-служба ЗС РО.
«СПАСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ».
На церемонии награждения ребята услышали много теплых слов в свой адрес. Отдельную благодарность выразили их родителям.
— Сегодня медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» были награждены девять смелых подростков из Ростовской области. Все они, столкнувшись с чужой бедой, не раздумывая ни секунды, бросились на помощь. И спасли человеческие жизни: помогли упавшему взрослому, которому стало плохо на улице, вывели маленьких детей из охваченного огнем дома, остановили ландшафтный пожар, угрожавший поселку.
Отвагу, смелость, героизм невозможно спрогнозировать и запланировать. Это происходит мгновенно — по воле сердца и совести. Но это означает, что наших юных донских героев правильно воспитали родители, — отметил Александр Ищенко.
Также председатель Донского Парламента выразил благодарность родителям героев, вручим им поощрения от Заксобрания.
— Спасибо за родительский труд, за любовь и заботу! Если растут такие юноши и девушки, значит, и будущее будет хорошим и светлым, — сказал Александр Валентинович.