«По воле сердца и совести»: В Ростове наградили детей-героев

— Хорошо помню, что в юные школьные годы нас воспитывали на примерах пионеров-героев. Мы все знали эти имена — Вали Котика, Зины Портновой, Вити Черевичкина… А в наши дни есть заложенная Валентиной Ивановной Матвиенко традиция — ежегодно чествовать современных детей-героев, проявивших отвагу в экстремальных ситуациях, — сказал спикер Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.