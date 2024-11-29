Китайский бизнесмен Джастин Сан съел банан, купленный за $6,2 млн

Как пишет New York Times, конкретно этот, съеденный Саном банан был куплен менее чем за доллар во фруктовой лавке в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Когда продавец Шах Алам, получающий $12 в час узнал, что фрукт был перепродан как произведение искусства за миллионы долларов, он заплакал.