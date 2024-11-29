Кендрик Ламар может выпустить делюкс-версию альбома GNX

Хип-хоп-артист Кендрик Ламар представит делюкс-издание своей недавней пластинки-сюрприза GNX. Об этом рассказал молодой калифорнийский исполнитель Lefty Gunplay, появившийся в композиции tv off.
В подкасте The Bootleg Kev музыкант также намекнул, что скоро на трек с его участием выйдет клип. Даты релиза расширенной версии полноформатника и видео пока неизвестны.
GNX увидел свет 22 ноября. О его выходе Ламар не предупреждал. Среди приглашенных звезд в альбоме оказались саксофонист Камаси Вашингтон и R&B-певица SZA. Недавно Кендрик также выпустил ролик на песню squabble up, полный культурных отсылок.