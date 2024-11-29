В столице Башкирии появился первый островок безопасности

В Уфе оборудовали первый в городе островок безопасности. Об этом рассказала пресс-службы администрации столицы Башкирии.
В рамках пилотного проекта объект появился на улице Российской между домами № 159/1 и № 92. Модульная конструкция установлена на разделительной полосе и предоставляет возможность пешеходу, который не успел перейти дорогу, спокойно дождаться момента, когда проедут машины.
Как утверждают в мэрии, ключевая цель островка безопасности — уменьшить число аварий в городе. По данным властей, в Уфе, как и в целом по всей республике, одним из доминирующих видов происшествий на дорогах являются наезды на пешеходов.
Чиновники также отметили, что из-за островков безопасности немного сужается проезжая часть, что вынуждает автомобилистов снизить скорость на подъезде к переходу, и он становится более безопасным, поскольку у водителя появляется возможность вовремя отреагировать на пешеходов.
— Городские службы призывают автомобилистов быть осторожнее на дорогах и обратить внимание на нововведение, — заявили в мэрии.
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