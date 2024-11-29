Морские полипы-актинии перестраивают все тело при регенерации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Европейские биологи обнаружили, что морские полипы-актинии в процессе регенерации утраченных конечностей не только отращивают новые щупальца, но и фактически полностью перестраивают все свое тело. Изучение этой уникальной черты полипов приблизит человечество к созданию методов регенерации утраченных конечностей, сообщила пресс-служба Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL).
«Нам удалось проследить за тем, как протекает процесс координации регенерации на масштабах всего тела актиний. Эта реакция позволяет полипам восстанавливать свою форму, что указывает на наличие у подобных многоклеточных организмов способности оценивать масштабы потерь и сообразно реагировать на них. Теперь нам нужно понять, как полипы “ощущают” свою форму и “знают”, как они сейчас выглядят», — пояснил руководитель научной группы в EMBL Айссам Икми, чьи слова приводит пресс-служба лаборатории.
Икми и его коллеги совершили это открытие при изучении регенеративных способностей морских анемонов вида Nematostella vectensis, роющих беспозвоночных животных, распространенных в прибрежных водах в северных регионах Атлантики. Эти существа давно используются в качестве подопытных животных, наиболее близких к первым примитивным многоклеточным живым существам древней Земли.
Одной из отличительных черт этих анемонов является то, что они способны регенерировать любую утраченную ими часть тела, в том числе голову. Европейские биологи заинтересовались тем, как протекает этот процесс на клеточном и тканевом уровне после того, как они случайно обнаружили, что повреждение «ноги» полипа неожиданно приводило к началу интенсивного деления клеток в окрестностях рта анемона.
Для раскрытия причин этого спонтанного деления клеток ученые повредили несколько анемонов и проследили за тем, как менялась активность генов, связанных с ростом и регенерацией, в двух десятках регионов тела Nematostella vectensis, удаленных друг от друга на схожее расстояние. Проведенные ими замеры показали, что достаточно серьезные повреждения любой части тела полипа приводили к фактической перестройке всего организма анемона, что сопровождалось активацией ферментов из семейства металлопротеиназ.
При этом биологи обнаружили, что эта перестройка не была случайным процессом. Она была направлена на то, чтобы полип вернулся к исходным пропорциям тела после завершения процесса регенерации даже в тех случаях, когда он становился значительно меньше по размерам. Что управляет этим процессом, исследователи пока не могут сказать, однако изучение и раскрытие биологической «программы» восстановления формы анемонов позволит сделать большой шаг к созданию методов медицинской регенерации, подытожили Икми и его коллеги.