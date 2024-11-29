Морские полипы-актинии перестраивают все тело при регенерации

При этом биологи обнаружили, что эта перестройка не была случайным процессом. Она была направлена на то, чтобы полип вернулся к исходным пропорциям тела после завершения процесса регенерации даже в тех случаях, когда он становился значительно меньше по размерам. Что управляет этим процессом, исследователи пока не могут сказать, однако изучение и раскрытие биологической «программы» восстановления формы анемонов позволит сделать большой шаг к созданию методов медицинской регенерации, подытожили Икми и его коллеги.