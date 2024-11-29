Аварийное состояние моста привело к ограничению движения в Гомельской области

Аварийное состояние моста через реку Случь в Житковичском районе Гомельской области привело к ограничению движения на данном участке трассы М-10. Об этом сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Правда, ограничение касается не всего транспорта, а только большегрузных автомобилей, чей вес превышает пять тонн, а ширина — 2,2 метра. Всем прочим автомобилям можно передвигаться по мосту со скоростью не более 50 км/час. Ограничение будет действовать до окончания ремонтных работ, которые уже ведутся.
В Госавтоинспекции отметили, что ремонтируемый мост на трассе М-10, который находится на границе Гомельской и Брестской областей, можно объехать сразу по двум маршрутам. Первый проходит по автодорогам Р-6 и Р-88 через такие населенные пункты, как Житковичи, Туров, Давид-Городок, Столин и Пинск А второй пролегает по автодорогам Р-23, Р-55 и Р-57, через города Любань и Солигорск.
Сотрудники ГАИ п призывают водителей заранее выбирать путь следования с учетом маршрутов объезда.
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