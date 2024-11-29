Аварийное состояние моста привело к ограничению движения в Гомельской области

В Госавтоинспекции отметили, что ремонтируемый мост на трассе М-10, который находится на границе Гомельской и Брестской областей, можно объехать сразу по двум маршрутам. Первый проходит по автодорогам Р-6 и Р-88 через такие населенные пункты, как Житковичи, Туров, Давид-Городок, Столин и Пинск А второй пролегает по автодорогам Р-23, Р-55 и Р-57, через города Любань и Солигорск.