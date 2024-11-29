Ростовчанка ушла на СВО вслед за супругом

В феврале этого года мужчина решил стать добровольцем и отправился в зону СВО. Он присоединился к штурмовому батальону. Пока он был на фронте, его супруга занималась волонтерством. Женщина собирала гуманитарную помощь и доставляла ее в зону СВО. Когда супруг вернулся домой на некоторое время, жена сообщила, что тоже пойдет на фронт.