Ростовчанка ушла на СВО вслед за супругом

Жительница Ростовской области отправилась на спецоперацию вслед за своим мужем. Об этом супруги рассказали «КП — Ростов-на-Дону».
В феврале этого года мужчина решил стать добровольцем и отправился в зону СВО. Он присоединился к штурмовому батальону. Пока он был на фронте, его супруга занималась волонтерством. Женщина собирала гуманитарную помощь и доставляла ее в зону СВО. Когда супруг вернулся домой на некоторое время, жена сообщила, что тоже пойдет на фронт.
Дончанку назначили заместителем командира батальона по тыловому обеспечению. Пара взяла позывные «Гром» и «Молния». Мужчина сделать татуировку с группой крови на запястье. Пара поддерживает связь в свободное от службы время. Также у них есть сын, который остался в Ростовской области.