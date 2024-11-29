«Необходимо обратить внимание на снос переселенного жилья»: Донские парламентарии обсудили проблемы переселения из аварийных домов

Во время заседания речь зашла и о расселении дончан из аварийных домов на шахтерских территориях. Так как раньше расселение здесь происходило по особой федеральной программе, поэтому финансирование хватало и на расселение, и на снос. Однако уже со следующего года средства из федерального бюджета будут выделяться только на расселение. Поэтому, по словам Сергея Михалева, донские законодатели планируют обратиться с этой проблемой в минэнерго РФ.