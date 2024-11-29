«Необходимо обратить внимание на снос переселенного жилья»: Донские парламентарии обсудили проблемы переселения из аварийных домов

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области вместе с экспертами и представителями администраций муниципалитетов провели заседание круглого стола, на котором обсудили проблемы и перспективы переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАССЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗА ГОД В ДВА РАЗА.
Всего с 2017 по первое ноября 2024 года было признано аварийным 963 дома. Из них расселено только 179.
Так, по словам начальника управления реализации социальных жилищных программ Михаила Кривенкова, в октябре 2023 года постановлением правительства области была утверждена региональная программа, в рамках которой было предусмотрено в срок до 2031 года расселить дома, признанные аварийными с 2017 по 2021 годы. В нее включено 512 МКД, расположенных в 21 муниципальном образовании.
— Руководством региона поставлена задача о сокращении срока реализации программы. Мероприятия будут выполнены до 2029 года включительно вместо запланированного 2031 года. К работе приступили уже в этом году, — отметил Михаил Кривенков.
Причем реализация программы проходить в два этапа. С 2023 по 2024 и с 2024 по 2025. За это время планируется расселить 158 домов в 16 муниципалитетах, в которых проживают 2037 человек.
Что касается расселения фонда, признанного аварийным с 2022 года, то, по поручению губернатора работа была начата в этом году. По данным регионального министерства строительства, в текущем году планируется расселить 15 тысяч квадратных метров, переселить 965 человек из 68 домов. На эти цели предусмотрен один миллиард 107 миллионов рублей.
А в октябре этого года была утверждена еще одна программа, в рамках которой предусмотрено расселение 290 домов, которые были признаны аварийными с первого января 2022 года до первого июля 2024 года. К реализации этой программы власти собираются приступить в 2025.
По словам Михаила Кривенкова, темпы реализации мероприятий по расселению из аварийного жилья по сравнению с прошлым годом увеличились в два раза. Таких показателей, по словам первого заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председателя комитета по строительству Сергея Михалева, удалось достичь благодаря ранее принятым поправкам в региональном законе. Ведь благодаря этим поправкам муниципалитетам удалось расширить свой жилищный фонд для переселения людей.
ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ И ШАХТЕРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ.
Но во время выполнения программы власти выявили несколько проблем, которые не позволили реализовать расселение более эффективно.
— Было отмечено отсутствие подготовительной работы органов местного самоуправления. Это привело к несвоевременному принятию постановления об изъятии земельных участков, выделении средств на оценку помещений. Также не в срок проводилась работа по уточнению площадей, подлежащих к расселению, и постановка на учет дончан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме этого, отсутствовал анализ рынка имеющегося жилья, — добавил Михаил Кривенков.
Также он отметил, что дончане начинают переживать, когда не знают точной информации, какие именно дома и в какие сроки подлежат расселению. Поэтому в целях снижения социальной напряженности муниципалитетам было рекомендовано сформировать перечень домов, которые признаны аварийными, с указанием сроков их расселения. После чего перечень должен быть опубликован на официальном сайте муниципального образования.
А для большей оперативности при расселении в региональном министерстве строительства порекомендовали муниципалитетам создать рабочие группы.
Однако это не все проблемы, которые тормозят процесс расселения людей из аварийного жилья и ветхих домов.
Во время заседания речь зашла и о расселении дончан из аварийных домов на шахтерских территориях. Так как раньше расселение здесь происходило по особой федеральной программе, поэтому финансирование хватало и на расселение, и на снос. Однако уже со следующего года средства из федерального бюджета будут выделяться только на расселение. Поэтому, по словам Сергея Михалева, донские законодатели планируют обратиться с этой проблемой в минэнерго РФ.
Говорили и о выкупной стоимости изымаемого жилья. Парламентарии отметили, что очень часто дончане бывают не согласны с выкупной ценой. Поэтому обращаются в суд. Иногда дело решается в пользу людей, но иногда выкупная стоимость после суда может уменьшиться. В итоге судебный процесс тормозит выполнение программы переселения, а еще приводит к издержкам не только для жильцов, но и для муниципалитетов. Парламентарии проанализируют методику расчета выкупных платежей до конца января 2025 года и выйдут с предложениями по ее совершенствованию.
— Проблем, конечно, много, начиная от организационных вопросов до софинансирования. Необходимо обратить внимание на снос переселенного жилья. У муниципалитетов на сегодняшний день на эти цели средств недостаточно. При рассмотрении проекта областного бюджета ко второму чтению будем поднимать этот вопрос, — заключил Сергей Михалев.