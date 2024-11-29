«Временно окрасит воду в желтоватый оттенок»: в посёлке Васильково запустят новую станцию

Сети посёлка Васильково Гурьевского района подготовят к запуску новой станции. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Калининградской области в пятницу, 29 ноября.
«С 3 по 5 декабря областной “Водоканал” планирует промывку водопроводных сетей в посёлке Васильково Гурьевского округа в рамках пусконаладочных работ на новой станции водоподготовки», — говорится в сообщении.
В компании предупредили, что 3 декабря возможны перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за изменения давления в системе, с внутренних стен труб поднимется много взвеси и временно окрасит воду в желтоватый оттенок. Ухудшение качества воды возможно и в течение всего периода работ.
«Промывка сетей необходима для вымывания осадка в старых изношенных трубах перед запуском новой станции», — пояснили в компании.
Оперативно получать информацию о проводимых работах, сообщать об открытых люках или утечках можно по телефону аварийной службы «Водоканала» круглосуточно: (8 40−12) 55−51−51, добавочный 1.
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