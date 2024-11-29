«Временно окрасит воду в желтоватый оттенок»: в посёлке Васильково запустят новую станцию

В компании предупредили, что 3 декабря возможны перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за изменения давления в системе, с внутренних стен труб поднимется много взвеси и временно окрасит воду в желтоватый оттенок. Ухудшение качества воды возможно и в течение всего периода работ.