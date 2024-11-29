В Ростове из-за двух аварий несколько тысяч жителей остались без тепла

В Ростове тысячи горожан остались без отопления. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики донской столицы. Происшествие случилось вечером, 29 ноября.
Согласно опубликованной информации, дефект обнаружили на тепловых сетях на улице Содружества в Советском районе. Из-за аварии семь многоквартирных домов на улице Зорге и улице 339-й Стрелковой Дивизии остались без отопления.
Также в этот день авария произошла в переулке Авиамоторном. Из-за этого отопления нет в домах, расположенных по адресам Оганова и Авиамоторному.
На месте ЧП работают специалисты.