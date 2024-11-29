В выходные полицейские устроят массовые проверки на дорогах Воронежской области

В выходные, 30 ноября и 1 декабря, в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки на отдельных участках дорог региона. Полицейские будут уделять особое внимание поиску водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Воронежской области.
В ходе сплошных проверок полицейские будут останавливать все автомобили без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если инспекторы заметят странное поведение водителя или почувствуют от него запах алкоголя, автомобилисту предложат пройти проверку на трезвость или на употребление наркотических веществ.
— Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по круглосуточному телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Воронежской госавтоинспекции, — обратились к воронежцам в полиции.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Аннинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего автомобилиста, устроившего пьяное ДТП с пострадавшими. Водителю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.