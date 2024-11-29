В выходные полицейские устроят массовые проверки на дорогах Воронежской области

В ходе сплошных проверок полицейские будут останавливать все автомобили без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если инспекторы заметят странное поведение водителя или почувствуют от него запах алкоголя, автомобилисту предложат пройти проверку на трезвость или на употребление наркотических веществ.