Участники конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону» ответили на вопросы

— Конкурсанты сумели, на мой взгляд, совершенно верно расставить акценты и сказать и о болевых точках современного образования. А самое главное — правильно обозначить те ориентиры, по которым мы движемся. Мы понимаем, что сегодня перед школой непростые задачи, очень сложные. Но, тем не менее, совместно с родительской общественностью мы их решаем. Конечно, сегодня много что меняется. И нам, и родителям очень многие вещи приходится переосмысливать, — сказала начальник управления образования Ростова.