Участники конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону» ответили на вопросы

В Ростове завершились испытания городского этапа конкурса «Учитель года-2025», во время которых трое финалистов ответили на вопросы.
КАК УЧИТЕЛЯ РАЗМЫШЛЯЮТ.
Проводимый конкурс — традиционный для Ростова, его история насчитывает более 30 лет. Он ежегодно выявляет целую плеяду талантливых молодых педагогов.
Прошедшее мероприятие для конкурсантов — это испытание навыков позиционной коммуникации. Жюри было важно услышать, насколько глубоко конкурсанты размышляют над проблемами образования, видят и чувствуют стратегические ориентиры развития системы образования, насколько у них сформировались собственная профессиональная экспертная позиция по актуальной педагогической повестке.
— В городе ежегодно проводятся профессиональные конкурсы. Одним из наиболее масштабных и значимых является конкурс профессионального мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону». Его участниками только за последние три года стали более 2000 педагогических работников муниципальных образовательных организаций. Отрадно отметить, что наши педагоги в предыдущие годы достойно представляли город на уровне региона и страны, входя в число победителей, призёров, финалистов, — отметила начальник управления образования Ростова Виктория Чернышова.
Также Виктория Чернышова добавила, что нынешний конкурс сможет открыть новые педагогические таланты, как среди молодых, начинающих учителей, так и среди их более опытных коллег.
РАССТАВИЛИ АКЦЕНТЫ И ОБОЗНАЧИЛИ ОРИЕНТИРЫ.
— Как члены жюри, мы ждем, конечно, что конкурсант покажет свои новые грани, грани таланта, ведь это уже не общение с детьми, не урочная деятельность, а личное мнение участника, педагога. И, как правило, именно на вопросах от жюри мы видим их точку зрения, какие-то взгляды, глубину познания, методическую грамотность учителя, — сказал директор школы № 16, заместитель председателя жюри основной номинации «Учитель года» Александр Игрунов.
Учитель биологии юридической гимназии № 9 имени М. М. Сперанского Анастасия Баскакова отметила, что от участия в этом конкурсе она ожидает ярких идей, каких-то предложений от своих молодых коллег:
— Этот этап вопросов конкурса «Учитель года» всегда что-то сдвигает в образовательной системе города.
К разговору с финалистами конкурса были приглашены журналисты, детское и родительское жюри. Каждый из конкурсантов смог дать свою версию ответа на вопросы.
— Конкурсанты сумели, на мой взгляд, совершенно верно расставить акценты и сказать и о болевых точках современного образования. А самое главное — правильно обозначить те ориентиры, по которым мы движемся. Мы понимаем, что сегодня перед школой непростые задачи, очень сложные. Но, тем не менее, совместно с родительской общественностью мы их решаем. Конечно, сегодня много что меняется. И нам, и родителям очень многие вещи приходится переосмысливать, — сказала начальник управления образования Ростова.
В завершении мероприятия Виктория Чернышова поблагодарила конкурсантов за состоявшийся диалог, за их видение тех проблем, которые есть, а также за предложение их решений.
Подведение итогов городского этапа конкурса «Учитель года-2025» состоится 6 декабря.