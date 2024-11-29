В Башкирии уровень средней заработной платы вырос на 17,7%

Из исследования специалистов следует, что по России средняя зарплата за девять месяцев 2024-го составила 83 709 рублей (+18% по сравнению с 2023 годом). Больше всего зарабатывают жители Чукотского автономного округа — 178 499 рублей. А самые высокие темпы роста жалований за месяц обнаружили в Удмуртии. Там показатель за год вырос на 23,1% — до 62 314 рублей.