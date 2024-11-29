Ростовчанам объяснили меры поддержки по закону о «студенческой семье»

В Госдуме разработали законопроект о поддержке студенческих семей. Об этом сообщили в Инфо24.
По словам депутата Юлии Дрожжиной, закон предусматривает в первую очередь закрепление этого понятия на уровне российского законодательства. Под «студенческой семьей» будут числиться зарегистрированные брачные пары в возрасте до 35 лет, которые учатся на очной или очно-заочной форме и воспитывают ребенка.
— Им поддержка просто необходима. В России обучается 22 тысячи студенческих семей. Из них 5 тысяч воспитывают детей, — объяснила депутат.