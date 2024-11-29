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Ростовчанам объяснили меры поддержки по закону о «студенческой семье»

Жителям Ростовской области рассказали о законе для студенческих семей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме разработали законопроект о поддержке студенческих семей. Об этом сообщили в Инфо24.

По словам депутата Юлии Дрожжиной, закон предусматривает в первую очередь закрепление этого понятия на уровне российского законодательства. Под «студенческой семьей» будут числиться зарегистрированные брачные пары в возрасте до 35 лет, которые учатся на очной или очно-заочной форме и воспитывают ребенка.

— Им поддержка просто необходима. В России обучается 22 тысячи студенческих семей. Из них 5 тысяч воспитывают детей, — объяснила депутат.