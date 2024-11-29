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Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии машины

В Башкирии назвали топ-10 популярных автомобилей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продажи новых легковых автомобилей за 10 месяцев этого года выросли на 52% — до 36 906 экземпляров. Об этом со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо» сообщило издание UfaTime.ru.

Жители республики стали покупать отечественные авто на 33% чаще, их по сравнению с 2023-м приобрели на 16 573 штук больше, а иномарки — на 74% (+20 333 единиц). Стоит отметить, что в прошлом месяце продажи легковушек в регионе увеличились на 54% в годовом выражении и на 19% относительно сентября.

Самые популярные марки автомобилей в Башкирии за период с января по октябрь 2024 года:

1) Lada.

2) Haval.

3) Chery.

4) Geely.

5) Changan.

6) Omoda.

7) Exeed.

9) BelGee.

10) Kia.

Самые популярные новые автомобили у покупателей в Башкирии за период с января по октябрь 2024 года:

1) Lada Granta.

2) Lada Vesta.

3) Haval Jolion.

4) Chery Tiggo 4 Pro.

5) Lada Niva Travel.

6) Chery Tiggo 7 Pro Max.

7) Lada Niva Legend.

8) Haval M6.

9) Omoda C5.

10) Geely Coolray.

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