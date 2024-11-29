Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии машины

В Башкирии продажи новых легковых автомобилей за 10 месяцев этого года выросли на 52% — до 36 906 экземпляров. Об этом со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо» сообщило издание UfaTime.ru.
Жители республики стали покупать отечественные авто на 33% чаще, их по сравнению с 2023-м приобрели на 16 573 штук больше, а иномарки — на 74% (+20 333 единиц). Стоит отметить, что в прошлом месяце продажи легковушек в регионе увеличились на 54% в годовом выражении и на 19% относительно сентября.
Самые популярные марки автомобилей в Башкирии за период с января по октябрь 2024 года:
1) Lada.
2) Haval.
3) Chery.
4) Geely.
5) Changan.
6) Omoda.
7) Exeed.
8) Hyundai.
9) BelGee.
10) Kia.
Самые популярные новые автомобили у покупателей в Башкирии за период с января по октябрь 2024 года:
1) Lada Granta.
2) Lada Vesta.
3) Haval Jolion.
4) Chery Tiggo 4 Pro.
5) Lada Niva Travel.
6) Chery Tiggo 7 Pro Max.
7) Lada Niva Legend.
8) Haval M6.
9) Omoda C5.
10) Geely Coolray.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.