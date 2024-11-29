Аналитики назвали самые популярные у жителей Башкирии машины

Жители республики стали покупать отечественные авто на 33% чаще, их по сравнению с 2023-м приобрели на 16 573 штук больше, а иномарки — на 74% (+20 333 единиц). Стоит отметить, что в прошлом месяце продажи легковушек в регионе увеличились на 54% в годовом выражении и на 19% относительно сентября.