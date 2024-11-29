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В Батайске во время конфликта мужчина сбил сотрудника полиции

В Батайске 32-летний мужчина сбил правоохранителя.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске во время конфликта мужчина сбил сотрудника полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, в полицию поступило сообщение драке на пересечении улиц Лермонтовской и Киевской в Батайске. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали всех участников. Однако один из них сел в автомобиль и сбил сотрудника полиции. Мужчина попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас проводится проверка, опрашиваются участники и очевидцы происшествия. По результатам проведенной проверки сотрудниками полиции будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством.