Симферопольцев признали самыми преданными жителями своего города

В столице Крыма планируют благоустроить новые общественные пространства, а несколько уже существующих — обновить в следующем году. Накануне были завершены ремонтные работы в Екатерининском парке, в следующем году планируется благоустроить парк Шевченко, создать Аллею погибшим воинам СВО на городском кладбище и привести в порядок Нижний пруд возле городского радиорынка.