Симферопольцев признали самыми преданными жителями своего города

«Симферополь признали лучшим в номинации “За преданность жителей родному городу”! Это результат оценки качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек Финансовым университетом при правительстве РФ», — написал он.
Мэр назвал это справедливой оценков небезразличного отношения горожан к своей малой родине.
«То, что у нас преданные горожане, теперь известно всей стране», — подчеркнул он.
В столице Крыма планируют благоустроить новые общественные пространства, а несколько уже существующих — обновить в следующем году. Накануне были завершены ремонтные работы в Екатерининском парке, в следующем году планируется благоустроить парк Шевченко, создать Аллею погибшим воинам СВО на городском кладбище и привести в порядок Нижний пруд возле городского радиорынка.