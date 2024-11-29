Усилия лучших экспертов объединили для помощи ветеранам СВО и их близким

Проект объединил лучших специалистов и практиков, которые уже помогли десяткам тысяч россиян: врачей-психиатров, психологов, наркологов, финансистов, юристов и экспертов по карьере. Они рассказывают пользователям платформы о том, как обрести силы, вернуться к обычной жизни, сохранить себя и свою семью. На основе их знаний и опыта были разработаны уникальные видеокурсы, отвечающие на большинство вопросов ветеранов спецоперации и их близких. Они способны помочь выявить проблемы и дать ключи для решения, подсказать, как действовать дальше.