Уфимские врачи рассказали о богатых витамином С продуктах

Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали о богатых витамином С продуктах. По словам специалистов, этот нутриент принимает активное участие в тканевом дыхании и окислительно-восстановительных процессах.
Кроме того он защищает клетки и молекулы от окисления, способствует образованию коллагена, выведению из организма токсичных соединений, оказывает влияние на вырабатывание «полезного холестерина». Также витамин С необходим в процессе обмена железа. Еще он улучшает всасывание кальция и значительно помогает поддерживать иммунитет.
Врачи отмечают, что витамин организм человека сам не способен синтезировать, и поступает он в него вместе пищей.
По мнению экспертов, самыми богатыми витамином С продуктами являются:
1) шиповник.
2) сладкий перец.
3) черная смородина.
4) петрушка и укроп.
5) брокколи и цветная капуста.
6) цитрусовые.
7) клубника.
8) ананас.
Отдельно медики отмечают, что витамин почти полностью разрушается, если его нагреть. Поэтому лучше всего употреблять продукты с его содержанием в сыром или в замороженном виде.
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