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Уфимские врачи рассказали о богатых витамином С продуктах

Врачи из Уфы назвали топ-8 продуктов с витамином С.
Источник: Комсомольская правда

Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали о богатых витамином С продуктах. По словам специалистов, этот нутриент принимает активное участие в тканевом дыхании и окислительно-восстановительных процессах.

Кроме того он защищает клетки и молекулы от окисления, способствует образованию коллагена, выведению из организма токсичных соединений, оказывает влияние на вырабатывание «полезного холестерина». Также витамин С необходим в процессе обмена железа. Еще он улучшает всасывание кальция и значительно помогает поддерживать иммунитет.

Врачи отмечают, что витамин организм человека сам не способен синтезировать, и поступает он в него вместе пищей.

По мнению экспертов, самыми богатыми витамином С продуктами являются:

1) шиповник.

2) сладкий перец.

3) черная смородина.

4) петрушка и укроп.

5) брокколи и цветная капуста.

6) цитрусовые.

7) клубника.

8) ананас.

Отдельно медики отмечают, что витамин почти полностью разрушается, если его нагреть. Поэтому лучше всего употреблять продукты с его содержанием в сыром или в замороженном виде.

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