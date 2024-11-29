Уфимские врачи рассказали о богатых витамином С продуктах

Кроме того он защищает клетки и молекулы от окисления, способствует образованию коллагена, выведению из организма токсичных соединений, оказывает влияние на вырабатывание «полезного холестерина». Также витамин С необходим в процессе обмена железа. Еще он улучшает всасывание кальция и значительно помогает поддерживать иммунитет.