Три опасные для людей незамерзайки нашли в продаже в Беларуси. Об этом сообщает Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Предписанием заместителя главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов был запрещен ввоз и обращение на территории Беларуси следующих низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей:
— «Gleid Winter Effect» −30, изготовитель ООО «Детальавто» (Россйская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, адрес производства: Воронежская область, г. Воронеж);
— Nordix Winter −30 производитель ООО «Автоснаб-Самара», (Россия, г. Самара, адрес производства: Россия, Воронежская область, г. Воронеж);
— «AvtoLux», −30, производитель ООО «ОКОКЕМИКА-BЛ», (Россия, Приморский край, г. Владивосток, адрес производства: Россия, Приморский край, г. Владивосток).
Во всех этих незамерзайках обнаружен метанол, количество которого в десятки раз превышает допустимую норму. Пары этого вещества во вдыхаемом воздухе сильно раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, могут вызвать отравление, слепоту, а в большой дозе метанол и вовсе может стать причиной смерти человека.
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