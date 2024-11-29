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Три опасные для людей незамерзайки нашли в продаже в Беларуси

В торговых точка Беларуси нашли опасную для людей незамерзайку.

Источник: Комсомольская правда

Три опасные для людей незамерзайки нашли в продаже в Беларуси. Об этом сообщает Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Предписанием заместителя главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов был запрещен ввоз и обращение на территории Беларуси следующих низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей:

— «Gleid Winter Effect» −30, изготовитель ООО «Детальавто» (Россйская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, адрес производства: Воронежская область, г. Воронеж);

— Nordix Winter −30 производитель ООО «Автоснаб-Самара», (Россия, г. Самара, адрес производства: Россия, Воронежская область, г. Воронеж);

— «AvtoLux», −30, производитель ООО «ОКОКЕМИКА-BЛ», (Россия, Приморский край, г. Владивосток, адрес производства: Россия, Приморский край, г. Владивосток).

Во всех этих незамерзайках обнаружен метанол, количество которого в десятки раз превышает допустимую норму. Пары этого вещества во вдыхаемом воздухе сильно раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, могут вызвать отравление, слепоту, а в большой дозе метанол и вовсе может стать причиной смерти человека.

Ранее мы сообщали, что Toyota после ДТП пролетела на крыше десятки метров по проспекту в Минске.

А еще, что аварийное состояние моста привело к ограничению движения в Гомельской области.

Также мы рассказали, что белорусы перекладывают валютные сбережения в рубли.