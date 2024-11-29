Три опасные для людей незамерзайки нашли в продаже в Беларуси

Во всех этих незамерзайках обнаружен метанол, количество которого в десятки раз превышает допустимую норму. Пары этого вещества во вдыхаемом воздухе сильно раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, могут вызвать отравление, слепоту, а в большой дозе метанол и вовсе может стать причиной смерти человека.