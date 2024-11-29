Глобальное потепление ослабило иммунитет обезьян-капуцинов

Повышенные концентрации этого вещества в организме людей и животных ассоциируются с развитием острых и хронических инфекций, опухолей и других заболеваний, сопровождающихся появлением большого числа очагов воспалений. Ученые обнаружили, что средняя концентрация неоптерина в теле капуцинов резко снижалась в тех случаях, когда температуры воздуха были стабильно выше 30 градусов Цельсия на протяжении двух и более недель, что говорит об ослаблении иммунитета обезьян.