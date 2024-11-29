Глобальное потепление ослабило иммунитет обезьян-капуцинов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Исследователи из США и Коста-Рики открыли первые свидетельства того, что рост температур в тропиках привел к существенному ослаблению иммунной системы у североамериканских капуцинов, что может негативно сказаться на выживании данного уязвимого вида приматов. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган.
«Данное открытие значительным образом меняет наши представления о том, как глобальное потепление влияет на работы экосистем. Мы не ожидали увидеть столь серьезные различия в работе иммунитета при разных температурах окружающей среды, да и в целом 30 градусов Цельсия не выглядят чрезмерно высокой температурой», — пояснила научный сотрудник Университета штата Мичиган в Энн-Арборе Джордан Лукор, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Лукор и ее коллеги совершили это открытие при наблюдениях за жизнью капуцинов вида Cebus imitator, проживающих в тропических лесах на северо-западе Коста-Рики. Эти обезьяны относятся к числу уязвимых видов, чьему существованию угрожают не только браконьеры и нелегальные вырубки деревьев, но и различные перемены в климате тропиков, связанные с глобальным потеплением.
Для оценки их влияния на здоровье обезьян ученые на протяжении семи лет отслеживали то, как температуры окружающей среды влияли на концентрацию различных биомаркеров в организме капуцинов, связанных с их жизнедеятельностью. Проведенный учеными анализ колебаний этих молекул показал, что рост температур необычно сильно сказывался на работе врожденного иммунитета приматов и связанного с ним биомаркера неоптерина.
Повышенные концентрации этого вещества в организме людей и животных ассоциируются с развитием острых и хронических инфекций, опухолей и других заболеваний, сопровождающихся появлением большого числа очагов воспалений. Ученые обнаружили, что средняя концентрация неоптерина в теле капуцинов резко снижалась в тех случаях, когда температуры воздуха были стабильно выше 30 градусов Цельсия на протяжении двух и более недель, что говорит об ослаблении иммунитета обезьян.
Как отмечают исследователи, это было в особенности характерно для детенышей капуцинов и молодых особей обезьян, для которых ослабление врожденного иммунитета несет особенную опасность из-за отсутствия у них сильного приобретенного иммунитета. Последующие наблюдения помогут более точно оценить, как ослабление иммунной системы под действием глобального потепление влияет на выживаемость данного вида обезьян, подытожили ученые.