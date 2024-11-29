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Экономист Остапкович спрогнозировал ослабление рубля

Ростовчанам рассказали, что будет с рублем в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, что будет с рублем в 2025 году. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.

По словам специалиста, негативные тенденции и дальше будут ослаблять рубль. Это может произойти на фоне новой волны санкций США в отношении нашей страны. Он также отметил, что курс в 105 рублей за доллар не оказывает плохого влияния на наполнение бюджета, а также «не бьет» по россиянам. Жители уже адаптировались к новым условиям.

Отметим, что курс доллара на сегодняшний день составляет 107,74 рубля.