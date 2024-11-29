Экономист Остапкович спрогнозировал ослабление рубля

По словам специалиста, негативные тенденции и дальше будут ослаблять рубль. Это может произойти на фоне новой волны санкций США в отношении нашей страны. Он также отметил, что курс в 105 рублей за доллар не оказывает плохого влияния на наполнение бюджета, а также «не бьет» по россиянам. Жители уже адаптировались к новым условиям.