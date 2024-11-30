Что можно и нельзя делать в Григорьев день 30 ноября, который называют Сивер

Православная церковь 30 ноября вспоминает святого Григория Чудотворца. В народе отмечают Григорьев день. Но есть еще одно название — Сивер. Так, в указанный день дул сильный ветер с севера. Существует название Григорий Зимоуказатель. Оно связано с тем, что по погоде 30 ноября узнавали, какой окажется зима.
Что нельзя делать 30 ноября.
Запрещено примерять чужое обручальное кольцо. Считалось, что это может навлечь несчастья. В указанный день не следует зря болтать. Мужу и жене нельзя ссориться. Предки верили, что это может спровоцировать расставания.
Что можно делать 30 ноября.
По традиции, в указанную дату устраивались гуляния, катания с горок на санках в том случае, если уже было много снега. Считалось, кто дальше проедет, тот окажется самым счастливым на протяжении следующего года. А еще было принято валяться в снегу для укрепления здоровья.
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