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Что можно и нельзя делать в Григорьев день 30 ноября, который называют Сивер

Собрали запреты и приметы на 30 ноября, когда празднуют Григорьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 ноября вспоминает святого Григория Чудотворца. В народе отмечают Григорьев день. Но есть еще одно название — Сивер. Так, в указанный день дул сильный ветер с севера. Существует название Григорий Зимоуказатель. Оно связано с тем, что по погоде 30 ноября узнавали, какой окажется зима.

Что нельзя делать 30 ноября.

Запрещено примерять чужое обручальное кольцо. Считалось, что это может навлечь несчастья. В указанный день не следует зря болтать. Мужу и жене нельзя ссориться. Предки верили, что это может спровоцировать расставания.

Что можно делать 30 ноября.

По традиции, в указанную дату устраивались гуляния, катания с горок на санках в том случае, если уже было много снега. Считалось, кто дальше проедет, тот окажется самым счастливым на протяжении следующего года. А еще было принято валяться в снегу для укрепления здоровья.

Согласно приметам, потемневший лед на реке говорил о богатом урожае. Молодой месяц на небе предупреждает о морозах.

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